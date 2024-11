«Nous sommes fin prêts» : les assurances du Directeur général des élections à la veille du scrutin

Clap de fin ce vendredi pour la campagne électorale. Plus de 7 millions d'électeurs sénégalais sont appelés aux urnes demain dimanche, 17 novembre, pour élire les 165 députés de la 15e législature. Après le ministre de l'Intérieur, le Directeur général des élections (DGE), Biram Sène, rassure, à la veille du scrutin. «Nous sommes fin prêts sur le plan de la logistique. Tout le matériel électoral lourd, les bulletins et autres documents électoraux sont mis à la disposition des autorités administratives à l'intérieur du pays et à l'étranger dans les représentations diplomatiques et consulaires en vue de leur éclatement dans les lieux de vote», garantit-il dans un entretien accordé au journal Le Soleil. Pour rappel, la date des élections législatives anticipées a été fixée le 12 septembre dernier, dans la foulée de la dissolution de l'Assemblée nationale par le Président Bassirou Diomaye Faye. Il fallait relever le défi. «Notre style de management, c'est l'anticipation pour chaque élection, confie l'interlocuteur du quotidien d'information. Nous avons établi à l'avance un chronogramme des opérations à dérouler dès la prise du décret portant dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République. Tous les textes réglementaires (décrets et arrêtés) sont préparés par anticipation.» Sène de poursuivre : «Pour la logistique, après chaque élection, nous avons l'habitude, à la [DGE] de conserver le matériel électoral réutilisable gardé dans un magasin à l'École nationale de police. Le stock de matériel électoral remonté avec la réserve a permis de couvrir une partie des besoins et le reste a été commandé. Pour les bulletins et les imprimés électoraux, tout a été livré dans les délais et leur acheminement auprès des autorités administratives, diplomatiques et consulaires est terminé.» Il promet que «toutes les dispositions matérielles et sécuritaires seront mises en oeuvre pour garantir le droit de vote» aux électeurs déplacés suite aux récentes crues du fleuve Sénégal. «Des pirogues ainsi que des véhicules seront mobilisés toute la journée par les autorités administratives concernées pour assurer la navette entre les lieux de recasement et les lieux de vote», avance le successeur de Thiendella Fall. Qui annonce une innovation avec «la consultation du fichier et de la carte électorale en ligne». «Nous devons permettre aux citoyens, partout où ils se situent, de disposer d'informations fiables sur les activités de la [DGE], particulièrement sur le déroulement des différentes étapes du processus électoral. [...] L'accès à l'information électorale est un élément clé de tout processus démocratique garantissant que les citoyens sont informés et peuvent participer activement aux élections. [...]», justifie le magistrat. L'ancien directeur de la formation et de la communication de la DGE planifie, entre autres perspectives, «une digitalisation de l'ensemble des opérations électorales, notamment la révision des listes, le parrainage, le dépôt des dossiers de candidature et la gestion des résultats».