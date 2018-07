Non, Auchan ne dégagera pas (Par El Malick Seck)

Depuis quelques semaines, une bande de commerçants et quelques scribouillards demandent le départ d’Auchan au mépris des consommateurs sénégalais qui ont fini de plébisciter la marque et de faire de réelles économies après avoir acheté des biens de qualité.

Cette affaire montée de toutes pièces qui parle de la mort des petits commerces, démontre à suffisance que le Sénégal est encore tenu par des groupes d’intérêts et de pression qui ne se soucient ni de l’intérêt national, ni du bien commun. Tout ce qui les intéresse, c’est leur confort personnel et leurs intérêts bassement matériels. Ni le développement du pays, ni le bien être des populations, encore moins l’avancement de la Nation n’est une priorité pour eux.

Les commerçants sénégalais, pour leur écrasante majorité, sont dépassés. Leurs boutiques sont sales. C’est un nid de cafards, de mouches et de petits reptiles dangereux pour la santé. Les produits qu’ils vendent sont constamment exposés au soleil. Comme l’eau par exemple, qui change de nature, même si elle est en bouteille et peut apporter le cancer. Quant tu achètes chez eux une canette de boisson, il faudra nettoyer le couvercle car un amas de saletés et de grains de sable s’est amoncelé sur les ouvertures. Tu achètes du pain, chez eux, c’est emballé dans de vieux papiers journaux. Le beurre idem. Le sucre n’en parlons pas! Le commerçant n’affiche jamais les prix et les change comme il veut. Dans leurs boutiques qui sert à la fois de chambre et parfois même de toilettes, un petit espace est laissé pour les clients qui prennent des tâches d’huile sur leurs habits, écartelés entre les sacs de riz et les fûts d’huile. Il fut un temps, c’était l’odeur pestilentielle du pétrole qu’ils vendaient qui vous donnait l’overdose à l’essence. Le comble, ce sont les bouteilles de gaz qui ont explosé causant incendies et morts d’homme. Mais ils s’en foutaient pas mal, pourvu qu’ils gagent de l’argent.

Ayant compris tout cela, la marque Auchan a vu que les sénégalais peinaient même pour dépenser leur argent, beaucoup d’argent, même pour n’avoir ni confort, ni même un petit bonjour du boutiquier du coin, souvent arrogant et insolent et qui touchait le comble en lui vendant un produit périmé, la plupart du temps. Et bien donc, la galère a fini. Les sénégalais à l’arrivée de la marque française, ont compris qu’ils pouvaient avoir des produits de qualité, dans un confort de salon, avec de l’air conditionné, bien reçu et bien traité avec un large sourire par des sénégalais comme eux, fruit des emplois créés par la multinationale. Ils ont découvert qu’ils pouvaient désormais éviter les grosses saletés de nos marchés, les mouches du boucher et les fruits de la rue largement exposés à la poussière et à la pollution, pour manger de vrais pommes et de vrais oranges pour moins cher.

Aigris, sans projets, sans ambition, sans aucune volonté de progresser, une bande de commerçants veut utiliser quelques centaines de jeunes pour continuer à exploiter les sénégalais et les asservir. Il se trouve de petits politiciens en mal de popularité qui utilisent cette affaire et faisant un chantage inadmissible sur le président de la République, lui demandent de dégager Auchan. De petits esprits, comme Ousmane Sonko, qui ont attisé le feu, parlent de préférence nationale, alors qu’il a préféré Paris pour lancer son livre et revenir chez nous pour insulter les français qui l’ont accueilli et bien traité.

Nous sommes des acteurs politiques, des investisseurs et nous aimons foncièrement ce pays. Pour ma part, je préfère encourager une multinationale qui protège les consommateurs, en leur donnant de la qualité et leur faisant faire des économies, qu’ à des nationaux prédateurs qui ont fait reculer le pays de cinquante ans. Auchan ne dégagera pas. Nous l’encourageons à investir toutes les villes moyennes du Sénégal, à recruter nos petits frères et leur donner des salaires décents. À l'opposé de ces commerçants sénégalais qui ne créent pas d'emploi et exploitent leurs neveux venus du village avec des intéressements misérables. Nous n’accepterons pas que ce Sénégal qui tend vers l’émergence soit saboté par de vieux cheveux de retour qui ont plombé le destin de millions de personnes par cupidité et nihilisme.

Auchan va rester et j’invite tous les sénégalais à finalement même boycotter les boutiques qui n’améliorent pas le confort, la qualité et le pouvoir d’achat des consommateurs. Ce combat entamé par une organisation qui n’arrive même pas à régler ses crises internes est perdu d’avance. Car l’écrasante majorité des sénégalais a choisi Auchan.

J’ai écrit ce texte car aucun sénégalais ne doit accepter qu’on nous impose un mode de vie dépassé, arriéré et surtout dangereux pour la survie de notre pays. Cette même révolution dans la distribution doit être faite dans les transports en commun car les Ndiaga Ndiaga et autres "7 places" de notre pays sont devenus des vecteurs de tétanos, et causent des accidents à cause de l’indiscipline d’une bonne partie de leurs conducteurs. Le Sénégal émerge, nous devons accepter le progrès et lutter contre ceux qui veulent nous maintenir dans les catacombes...

El Malick Seck

(Journaliste, homme politique et conseiller municipal à Thiès)