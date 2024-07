Nomination : Falla Fleur affirme avoir décliné un poste de directrice générale

Dans une publication sur sa page Facebook, Ndèye Fatou Fall plus connue sous le nom de Falla Fleur a adressé ses vifs remerciements à ses followers, au Président Bassirou Diomaye Faye et à son Premier ministre, Ousmane Sonko. “Je vois que vous me souhaitez le meilleur, le Président de la République et le Premier ministre aussi, je ne vous remercierai jamais assez. D’ailleurs, ces derniers m’ont nommée Directrice générale en mai dernier mais j’ai décliné le poste pour des raisons personnelles”, a écrit cette militante de Pastef, devenue célèbre après son arrestation et sa détention sous l'ancien régime.