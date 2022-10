Nigeria : Le naufrage d’un bateau fait au moins 76 morts

Soixante-seize (76) passagers d’un bateau surchargé ont trouvé la mort lors de son naufrage vendredi dans la zone d’Ogbaru de l’Etat d’Anambra, au Nigeria pendant une crue du fleuve Niger, a annoncé dimanche le président Muhammadu Buhari. La plupart des victimes sont des femmes et des enfants qui tentaient de se mettre à l’abri après avoir été victimes d’inondations. Quelque 85 personnes se trouvaient à bord du bateau qui naviguait dans l’Etat d’Anambra, dans le sud-est du pays, quand la montée des eaux a fait chavirer le navire. La montée des eaux entrave les recherches de survivants. Les accidents de bateau sont relativement fréquents au Nigeria. « Je prie pour le repos de l’âme des défunts et pour la sécurité de tous, ainsi que pour le bien-être des membres des familles des victimes de ce tragique accident », a ajouté le président. Le gouverneur de l’Etat d’Anambra, Charles Soludo, a apporté son soutien aux familles des victimes. «Cette nouvelle est toujours un choc pour le gouvernement et le bon peuple de l’Etat d’Anambra. J’adresse ma sympathie aux familles des personnes touchées», a fait savoir Charles Soludo dans un communiqué.