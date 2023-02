Nigéria : La Première dame Aisha Buhari visée par une plainte pour « enlèvement et détention illégale»

Au Nigéria, l’ex-assistante de la Première dame Aisha Buhari a déposé une plainte contre elle. C’est le site Saha Reporters qui rapporte l’information. Zainab Kassim accuse la femme du Président de l’avoir enlevée et maltraitée avec l’aide de la police nigériane et du Département des services d’Etat (DSS). En effet, selon la plaignante des officiers de la DSS, sur instruction d’Aisha Buhari l’ont enlevée et conduite à la Villa présidentielle où elle a été agressée, déshumanisée et maltraitée par la Première dame parce qu’elle a supprimé ses publications sur les réseaux sociaux. Elle réclame 100 millions de nairas Dans sa plainte, Zainab Kassim demande à la justice de condamner Aisha Buhari pour enlèvement et détention illégale. Elle réclame par ailleurs 100 millions de nairas, au titre de dommages et intérêts. Il faut signaler que l’affaire n’a pas été confiée à un juge pour le moment. Le cabinet de la Première dame du Nigéria n’a pas encore réagi encore moins son porte-parole Aliyu Abdullahi. Cette affaire intervient à quelques jours seulement des élections générales dans le pays. Muhammadu Buhari qui est presque au terme de son deuxième et dernier mandat constitutionnel va céder le fauteuil présidentiel à celui que les nigérians éliront pour le remplacer.