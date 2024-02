Nigeria : Ce que le président Tinubu a offert aux Super Eagles, finalistes malheureux de la CAN-2023

Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a reçu les Super Eagles et les membres de la Fédération nigériane de football, au Palais présidentiel d’Abuja le mardi 13 février 2024. L’ancien gouverneur de Lagos a salué la résilience, l’esprit sportif et l’attitude positive des poulains de José Peisero lors de cette Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire. Les honneurs de la nation Pour leur exprimer la reconnaissance de la nation, il les a élevés au rang de Grand-commandeur de l’Ordre du Nigeria, une des plus grandes distinctions du pays. Tinubu a aussi offert à ses hôtes des terrains et des maisons. Lot de consolation C’est un véritable lot de consolation pour ces Super Eagles, qui auraient aimé soulever pour une quatrième fois la Coupe d’Afrique des Nations. Malheureusement, ils n’ont été que l’ombre d’eux-mêmes lors de cette finale jouée face aux Eléphants de la Côte d’Ivoire le dimanche 11 février dernier.