Niger: trois collégiens meurent dans l'incendie de leur école en paille et bois

Trois collégiens sont morts lundi dans l'incendie de leur école faite de classes en paille et en bois à Zinder (centre-sud), deuxième ville du Niger, ont annoncé les autorités locales. "On déplore malheureusement trois décès" et "onze blessés, dont deux graves", a indiqué à l'AFP Harou Mamane, secrétaire général du gouvernorat de la région de Zinder. "Les élèves suivaient les cours lorsqu'ils ont été surpris par le feu: avec la panique, ils se sont bousculés pour tenter de sortir", mais certains n'ont pas pu s'échapper, a-t-il expliqué. L'incendie qui a pris dans une des salles de classe s'est vite propagé aux autres "à la faveur du vent de l'harmattan", a-t-il précisé. Le parquet de Zinder a indiqué avoir ouvert une enquête pour déterminer l'origine de l'incendie. Au Niger, un des pays les plus pauvres au monde, pour remédier à l'insuffisance des classes, les autorités construisent des milliers de salles en paille et en bois où les enfants suivent les cours, parfois assis à même le sol. Les incendies de ces classes en matériaux très inflammables sont devenus fréquents, y compris dans la capitale Niamey. Mi-avril 2021, vingt enfants de 3, 4 et 5 ans étaient morts calcinés dans des classes en paille dans un quartier populaire de Niamey. En novembre 2021, 26 enfants âgés de 5 et 6 ans avaient été tués dans l'incendie de classes en paille dans la région de Maradi, voisine de Celle de Zinder. Le gouvernement nigérien a lancé en novembre 2022, un ambitieux chantier de construction de milliers de salle de classes en dur pour atteindre l'objectif de "Zéro classe" en paille d'ici 2026.