Niger : les Sénégalais vont manifester ce jeudi devant leur ambassade à Niamey

L’Association des ressortissants sénégalais vivant au Niger est contre une intervention militaire de la Cedeao dans un pays. Elle compte le faire savoir à travers un rassemblement pacifique devant l’ambassade du Sénégal à Niamey. L’Observateur, qui donne l’information, souligne que les organisateurs de la manifestation sont en train de distribuer des flyers sur lesquels est marqué «Le peuple sénégalais dit Non à une intervention militaire au Niger». «Nous voulons montrer à nos frères nigériens que nous les soutenons sans réserve. Si cela ne dépendait que de nous, notre pays ne participerait pas à cette guerre qui risque de diviser les deux peuples frères», a confié une Sénégalaise vivant au Niger, jointe au téléphone par L’Observateur. Ce rassemblement va donc se tenir le jour de l’ouverture de la réunion des chefs d’état-major des armées des pays membres de la Cedeao. La rencontre est prévue jeudi et vendredi à Accra, capitale du Ghana. Elle intervient après le déploiement de la «Force d’attente» de l’organisation sous-régionale en vue d’une intervention militaire dont l’objectif serait de rétablir l’ordre constitutionnel au Niger et permettre à Mohamed Bazoum de retrouver son fauteuil de président de la République. Plusieurs voix dans la communauté internationale plaident pour l’option diplomatique dans la résolution de la crise nigérienne. La Cedeao assure privilégier cette voie, mais n’écarte pas de recourir à la force.