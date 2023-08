Niger : Le général Abdourahamane Tian répond à la CEDEAO

Le chef des militaires qui ont pris le pouvoir à Niamey, le général Abdourahamane Tian, a déclaré mercredi "rejette(r) en bloc les sanctions" prises à l'encontre du Niger par ses voisins ouest-africains et "refuse(r) de céder à toute menace". "Le CNSP (Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, au pouvoir) rejette en bloc ces sanctions et refuse de céder à toute menace et d'où qu'elles viennent", a-t-il déclaré dans un discours télévisé. "Nous refusons toute ingérence dans les affaires intérieures du Niger", a-til ajouté, à la veille de la commémoration de l'indépendance du pays, ancienne colonie française.