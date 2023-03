Nicolas Normand, ex Ambassadeur de France au Sénégal: “Sonko pourrait être le prochain président, si…”

Ambassadeur de la France au Sénégal entre 2010 et 2013, Nicolas Normand pense que Ousmane Sonko pourrait devenir le prochain dirigeant du Sénégal sous réserve de certaines conditions. “Il pourrait être le prochain chef d’État du Sénégal, s’il est en capacité de se présenter à la Présidentielle de 2024, et si la jeunesse se rend aux urnes, glisse-t-il dans un article consacré à Sonko sur le site de France 24. Le diplomate a aussi livré son sentiment sur la posture idéologique de l’opposant ; “Ousmane Sonko exploite un ressentiment largement répandu, lequel a besoin de boucs émissaires étant le gouvernement sénégalais, et la France, principal partenaire économique". Nicolas Normand donne, par ailleurs, son analyse sur la stratégie, maladroite à ses yeux, déployée par le gouvernement pour contrecarrer les plans de M. Sonko "Ces troubles font de la publicité à Sonko. Il exploite toutes les maladresses du pouvoir à son profit", considère-t-il.