New-York autorise les muezzins à appeler à la prière islamique

Jusqu'à présent, les mosquées de la ville devaient présenter une demande aux autorités municipales pour appeler publiquement à la prière. Le muezzin pourra désormais appeler les fidèles musulmans new-yorkais à la prière, sans demander d’autorisation administrative préalable, a annoncé Éric Adams, maire démocrate de New York ce 29 août. La «ahdan», entre 3 et 5 minutes, résonnera désormais entre 12h30 et 13h30, ainsi qu’en période de ramadan aux mêmes heures, et en soirée pour la rupture du jeûne. L’édile a précisé que la police travaillera avec les responsables musulmans afin de régler les appareils destinés à la prière aux bons décibels, maximum 10 au-dessus du niveau du bruit ambiant. New York imite Minneapolis (Minnesota) qui l’avait autorisé en mars 2022. Jusqu’à présent, les mosquées de la ville devaient présenter une demande aux autorités municipales pour appeler publiquement à la prière. «Nous voulons que nos frères et sœurs de confession musulmane sachent qu'ils sont libres de vivre leur foi à New York, car désormais en vertu de la loi, nous serons tous traités de la même manière. Notre administration est fière d'avoir enfin obtenu ce résultat», a expliqué le maire. La ville accueillerait environ 1 million de musulmans, soit 9% de la population totale. La communauté musulmane de Baltimore, forte de l’exemple de «Big Apple», a d’ores et déjà demandé à la municipalité d’imiter cette décision. «Autoriser les mosquées à diffuser l'Adhan est une étape importante dans l'inclusion à New York des communautés musulmanes. Cependant, cette décision est ternie par le fait qu'elle intervient immédiatement après le voyage honteux du maire Adams, pour rencontrer les dirigeants israéliens qui piétinent la liberté, les droits et la dignité des Palestiniens musulmans et chrétiens», a dénoncé Nerdeen Kiswani, activiste palestinienne et fondatrice de Within Our Lifetime Palestine, citée par Middle East Eyes.