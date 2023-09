New York : arrestation musclée d'une dizaine de Sénégalais

Une dizaine de Sénégalais ont été arrêtés à New York, ce mercredi dans la soirée. C’était au cours d’une intervention musclée de la police de la ville américaine. Les mis en cause sont des marchands ambulants, selon Les Échos, qui donne l’information. «À l’origine, la vente d’articles de contrefaçon, interdite aux États-Unis», précise le journal. Qui ajoute que leurs marchandises ont été saisies et des poursuites judiciaires déclenchées. Les Échos, qui promet d’y revenir, indique que la police new-yorkaise n’a pas encore communiqué sur l’affaire