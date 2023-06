« Nervis recrutés par l’APR » : la Task force républicaine dément les accusations et pointe du doigt l’opposition

La Task force républicaine (TFR), dirigée le ministre auprès du ministre de l’Intérieur chargé de la Sécurité de proximité et de la Protection civile, Birame Faye a apporté quelques éclaircissements sur le supposé recrutement de nervis par le pouvoir, lors des manifestations meurtrières. Il a démenti les accusations, pointant du doigt l’opposition sénégalaise. « On a récemment vu des vidéos circuler, où l'on nous disait que nous responsables politiques de l’APR (parti au pouvoir) recrutions des nervis, pour s’acharner contre la population, le peuple sénégalais. Ce que je démens aujourd'hui devant vous, ce n’est pas vrai », a assuré Birame Faye. Il s’exprimait lors d’une conférence de presse au siège du parti. Selon lui, chacun de ces responsables politiques ont aujourd'hui besoin de sécurité totale c'est pourquoi la plupart recrutent des gardes du corps, pour leur protection. «Tout le monde sait que nous tous, membre du parti au pouvoir comme opposant chacun d'entre nous recrute quelqu’un pour sa sécurité il n'y rien de mal et ils ne sont pas là pour tuer la population», a-t-il répliqué.