Nécrologie : décès de l'ancien ministre Alassane Dialy Ndiaye

Le Sénégal des Télécommunications et de l'économie numérique en deuil. Alassane Dialy Ndiaye, ancien ministre du temps des Présidents Diouf et Wade est décédé hier-mercredi aux États-Unis. Premier ingénieur en télécommunications et technologie de l'Afrique noire, M. Ndiaye a été le Père fondateur des télécommunications au Sénégal.