Nécrologie : La CAF annonce le décès de deux joueurs algériens à quelques jours de la CAN

la suite du tragique accident de la route qui a coûté la vie à Zakaria Bouziani, gardien de but, et à Khaled Meftah, entraîneur adjoint du Mouloudia Club El Bayadh. Le drame s’est déroulé mercredi soir lors d’un accident de bus survenu à Tiaret, dans le nord-ouest, entraînant également des blessures pour dix autres membres de l’équipe. Ces deux personnalités éminentes du club algérien ont tragiquement perdu la vie dans cet accident récent, créant une onde de choc au sein de la communauté sportive. Le bus transportait l’équipe en direction de Tizi-Ouzou, à l’est du pays, en prévision du match contre la JS Kabylie, comptant pour la 11e journée du championnat, comme l’a précisé la Fédération Algérienne de Football (FAF). En réaction à cette tragédie, la Fédération a pris la décision de suspendre toutes les activités footballistiques prévues ce week-end à travers tout le territoire national, toutes divisions et catégories confondues, et ce, jusqu’à nouvel ordre. De plus, la cérémonie de tirage au sort des 32e et 16e de finale de la Coupe d’Algérie, prévue initialement le mardi 26 décembre 2023, est également reportée à une date ultérieure. La CAF exprime sa solidarité envers les familles endeuillées et souligne que la perte de ces deux personnalités du football représente une grande tragédie pour la communauté sportive en Algérie. En ces moments difficiles, le monde du football se rassemble dans le recueillement, honorant la mémoire de deux individus qui ont laissé un héritage significatif dans le monde du sport.