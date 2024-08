Nécrologie : L'ancien maire de Pikine, Mamadou Kabirou Mbodj, n'est plus

La ville de Pikine est en deuil, avec le rappel à Dieu de Mamadou Kabirou Mbodj, ancien chef de cabinet du premier président du Sénégal Léopold Sédar Senghor. Le décès est survenu ce matin dans sa ville natale. Kabirou Mbodj a débuté sa carrière politique en 1960. En 1962, il est nommé chef de cabinet du président-poète ; poste qu'il occupe pendant deux ans. En janvier 1963, il devient maire d'arrondissement de Pikine, durant 30 ans. La même année, il est élu député, mandat qu'il conserve pendant trois décennies. Syndicaliste engagé, Kabirou Mbodj a œuvré sans relâche pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et a toujours été un membre actif du bureau de l'Assemblée nationale. Son empreinte est visible dans les nombreuses réalisations à Pikine et à Guédiawaye. En 1984, Pikine obtient son autonomie et Alioune Samba en devient le premier maire. Cependant, après un an de mandat, Kabirou Mbodj revient à la tête de la mairie en tant que maire autonome, de 1990 à 1996. Durant son mandat, le complexe Léopold Sédar Senghor de Pikine voit le jour, grâce à un financement de 600 millions de francs CFA du Canada.