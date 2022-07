Nécrologie : Décès ce dimanche de Eugénie Rokhaya Aw, ancienne Directrice du Cesti

L'ancienne directrice du Centre d'Etudes des Sciences et Techniques (Cesti) n'est plus de ce monde. Eugénie Rokhaya Aw est décédée ce dimanche, à Dakar, a appris Dakaractu. La rédaction s'incline devant sa mémoire et présente ses condoléances à ses proches, à tous ceux qui l'ont connu et à la direction du Cesti.