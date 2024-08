Ndiaga Sylla prévient en cas d'élections législatives anticipées

Le président de la République a envoyé une correspondance au Conseil constitutionnel pour lui demander le moment opportun pour la dissolution de l’Assemblée nationale. Mais l'alinéa 2, article 87 de la Constitution dit que la dissolution ne peut avoir lieu durant les deux premières années de législature. A ce sujet, l’expert électoral Ndiaga Sylla revient sur l’article 87 de la Constitution et du Code électoral pour la collecte des parrainages. « Aux termes de l'article 87 de la Constitution et du Code électoral (L57, L149, L173 et L176), les candidats auront moins de cinq jours pour collecter des parrainages, en cas d'élections anticipées ». Ainsi, il propose un consensus qu’il trouve nécessaire pour anticiper, simplifier ou supprimer le parrainage ! Ndiaga Sylla avait ainsi prévenu : « J'avais bien alerté sur ce vide juridique en 2018, comme j'avais proposé, lors de la revue du Code électoral en 2011, la reconduction du montant de la dernière caution en cas d'élections anticipées. »