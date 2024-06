Naufrage au large du Yémen : au moins 49 migrants morts et 140 disparus

L’agence des Nations Unies chargée des migrations a annoncé mardi qu’au moins 49 migrants sont morts et 140 autres restent portés disparus après le naufrage de leur bateau au large des côtes du Yémen, révisant à la hausse le bilan initialement établi par les autorités locales. L’Organisation internationale pour les migrations a précisé que le bateau en provenance de Somalie transportait des passagers somaliens et éthiopiens. Le communiqué a ajouté que parmi les morts figurent 31 femmes et six enfants.