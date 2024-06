Moundiaye Cissé à Sonko: « De 2000 à maintenant, la presse n’a jamais fait d’allégeance à l’État…Ce n’est… »

Les réactions pleuvent après le discours musclé du Premier ministre Ousmane Sonko au Grand Théâtre de Dakar, lors de la conférence organisée par la Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS-Pastef), contre certains corps notamment la presse. Ainsi, Dans un post sur le réseau social X (anciennement Twitter), Moundiaye Cissé recadre le leader de Pastef et lui demande de trouver des solutions sur le problème des Sénégalais. « Le bras de fer actuel entre le Premier ministre Ousmane Sonko et la presse n’augure rien de bon pour la démocratie sénégalaise. J’en appelle à plus de sérénité et d’apaisement dans le traitement de ce contentieux pour l’intérêt et l’image du Sénégal », a déclaré Moundiaye Cissé. Le Directeur de l’Ong 3D a également rappelé les défis historiques que la presse sénégalaise a surmontés face aux différents régimes politiques depuis l’an 2000. « De 2000 à maintenant, la presse sénégalaise n’a jamais fait d’allégeance à l’État, ce n’est pas aujourd’hui qu’elle le fera », a-t-il affirmé.