Moundiaye Cissé : "Il ne peut pas y avoir de dualité entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye"

Dénonçant les nombreuses attaques contre son parti durant la campagne électorale, le premier ministre Ousmane Sonko avait martelé que "l'État a failli dans sa mission à garantir la sécurité des militants du Pastef". Cette déclaration du leader du Parti Pastef, montrant son insatisfaction de la façon dont la sécurité de sa caravane et celle des autres cellules de son parti a été gérée, a fait couler beaucoup d'encre laissant ainsi une place aux doutes sur la relation entre le chef de l'Etat et son Premier Ministre. Le débat de Dualité entre les deux hommes politiques se pose. Mais le directeur Exécutif de l'ONG 3D rassure ceux qui craignent déjà une éventuelle dualité entre Diomaye et Sonko. Selon Moundiaye Cissé, elle n'aura pas lieu. "Pourquoi parler de dualité entre Sonko et Diomaye? La dualité existe quand le Président soupçonne son plus proche collaborateur de lorgner son fauteuil. Or, tout le monde sait que le souhait du président Diomaye Faye est que Sonko occupe après lui, le fauteuil présidentiel. Il ne s'en cache pas d'ailleurs. Par conséquent, il n'y aura pas de Dualité entre les deux", tranche l'acteur de la société civile. Rappelons que lors d'une interview accordée à nos confrères de Walfadjiri, l'ancien maire de Ziguinchor avait mentionné qu'il s'entendait très bien avec le président de la République Bassirou Diomaye Faye.