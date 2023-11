Moundiaye Cissé : « Cheikh Awa Balla Fall n’a pas sa place à la CENA »

Moundiaye Cissé, le président de l’ONG 3D, n’approuve pas la révocation des membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ainsi que le choix que le président de la République Macky Sall a porté sur certaines personnalités au sein de la CENA, à moins de six mois de la Présidentielle. Selon lui, le débat ne situe pas au niveau de la modification de la loi. Il pointe du doigt plutôt sur les violations de la loi sur le choix des personnalités non neutres. « Ce n’est pas la peine d’aller loin en cherchant le Protocole additionnel de la CEDEAO qui parle de modification de la loi dans cette affaire. Je précise qu’aucune loi n’est modifiée ici. Il s’agit plutôt de violation de la loi. Pas de modification d’une loi sans consentement. Il y a une violation de l’article L04 du Code électoral, parce qu’on a choisi des personnalités qui ne sont pas neutres. Le fait d'avoir choisi un membre de la CENA qui a été un soutien politique pour le président de la République est une première violation et pose un grand problème. Monsieur Cheikh Awa Balla Fall n'est pas neutre. Encore une deuxième violation de l'article L07 qui dit que les membres de la CENA doivent être renouvelés au tiers. Ce qui n' a pas été respecté, parce qu'on a renouvelé les 12 membres. L'autre aspect flagrant reste également le moment choisi qui n'est pas propice, car c'est un moment pendant lequel il y avait une sorte de bras de fer entre la CENA et la DGE », explique le patron de l’ONG 3D sur RFM. Poursuivant, Moundiaye Cissé dit ne pas comprendre ce choix du chef de l'État qu’il compare à une sanction à l'endroit de la CENA. « Ce renouvellement semble être une sanction à l'encontre de la CENA. Pourtant, il n’y a pas mal de personnes neutres et indépendantes au Sénégal, qui sont capables d’intégrer la CENA pour remplir cette tâche. Pourquoi aller chercher une personnalité bien connue du public pour son militantisme politique et son appartenance à un parti politique ? Le président Macky Sall doit se ressaisir et revoir les nominations par rapport à la CENA, car ce monsieur, Cheikh Awa Balla Fall, n'a pas sa place à la CENA », peste-t-il.