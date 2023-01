Mort Idrissa Goudiaby à Ziguinchor : Pourquoi le Procureur a fait appel

Les proches du défunt taximan, Idrissa Goudiaby, tué, à Ziguinchor le 17 juin dernier, lors de la manifestation de Yewwi Askan Wi devront patienter pour l’élucidation de l’affaire. Et pour cause, souligne Les Echos, le Procureur et le juge d’instruction ne sont pas du même avis. D’abord, rappelle le journal, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de refus d’informer par rapport au réquisitoire du maître des poursuites. En réplique, ensuite, le chef du Parquet de Ziguinchor a fait appel de l’ordonnance du magistrat instructeur. Enfin, la chambre d’accusation devra trancher. Au moment où du côté de la famille, on envisage une autre alternative, qui est de déposer une plainte avec constitution de partie civile. Pour rappel, dans ce dossier, l’autopsie a révélé une mort par balle. Cependant, dans son réquisitoire introductif, le Procureur de Ziguinchor, en demandant au juge de chercher les causes de la mort de la victime, n’a visé personne, ni pointé aucune infraction.