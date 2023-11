Mondial u17 : Le Sénégal s’incline devant le Japon (2-0)

Pour le compte de la troisième journée du groupe D , les lionceaux se sont inclinés devant les Samouraï sur le score de 2 but à 0 . Les poulains de Serigne Saliou Dia enregistrent leurs première défaite du tournoi et ratent le carton plein . L’attaquant Rento Takaoka a mis un doublé (62e et 74e) et confirmé l’assertion selon laquelle ‘dominer n’est pas gagner’. Une défaite qui laisse échapper une première place qui leur tendait les bras . Le Sénégal affrontera la France où les États Unis en huitième de finale de la coupe du monde U17 . Fiche technique du Sénégal : Serigne Diouf – Mamadou Diallo, Guy Félix Lima, Ibrahima Diallo – Alpha Touré, Pierre Dorival, Serigne Saliou Faye, Mamadou Gning – Amara Diouf, Clayton Diandy, Idrissa Gueye. Coach : Serigne Saliou Dia.