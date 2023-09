Mondial de football des malentendants : Amadou Bâ remet le drapeau national aux Lions, ce vendredi

Le Premier ministre Amadou Ba, par ailleurs ministre chargé des Sports, va procéder, demain vendredi, à la remise du drapeau national à l’équipe nationale de football des sourds-muets et des malentendants, annonce un communiqué de la primature. La cérémonie est prévue à 18 h, à la salle de conférences de la primature, précise la même source. Le Sénégal, champion d’Afrique de football en titre des sourds-muets et des malentendants, prendra part à la Coupe du monde de la catégorie prévue en Malaisie du 18 septembre au 8 octobre 2023. Les Lions sont logés dans la poule D en compagnie de la France, de l’Australie et du Koweit.