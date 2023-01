Modou Lô-Boy Niang 2 : Le combat royal se précise

Balla Gaye 2 battu, Boy Niang 2 vise le roi des arènes, Modou Lô. Les amateurs le réclamaient. Le prochain combat royal est presque ficelé. Sur les 7 promoteurs qui démarchaient le choc, 2 dont Makane, le fils de Gaston Mbengue sont prêts à finaliser l’accord, d’après Sunu Lamb. Le journal spécialisé rappelle que le roc des Parcelles assainies, après la blessure d’Ama Baldé, avait donné le feu vert à son agent et gendre, Birame Gningue, pour en découdre avec son voisin de Pikine qui s’est imposé devant Balla Gaye 2, le dimanche 1er janvier 2023. « Aujourd’hui, seuls 2 promoteurs sont sur l’affiche, confie ce dernier. Nous étions obligés de faire confiance à eux, préférant écarter les autres. Nous avions fixé les conditions et seuls les 2 qui restent les avaient respectées. Il s’agit par exemple de nous verser 50% de notre avance. Il faut admettre que nous avons finalisé les négociations puisque nous avions fixé notre prix et ils ont accepté de nous le payer finalement. » Ce qui reste, souligne le camp de Modou Lô, « c’est de recevoir notre avance et cela ne saurait tarder ». L’acompte devrait être versé entre lundi et mardi prochains. Du côté de Boy Niang 2, on préfère garder le silence, jouant la garde de la prudence, pour ne pas froisser Ama Baldé.