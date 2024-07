Modification règlement intérieur de l’Assemblée nationale : Amadou Mame Diop va saisir le président Bassirou Diomaye Faye pour…

Le bureau de l’Assemblée nationale est convoquée vendredi. Les députés vont se pencher sur la modification du règlement intérieur. Une proposition de loi que les parlementaires jugent « recevable« . Œuvre, d’après « Les Echos », des trois présidents de groupe, Abdou Mbow (Benno), Lamine Thiam (Wallu) et Ayib Daffé (YAW), et du représentant des non-inscrits, Sanou Dione. La proposition de loi a été déposée mercredi dernier sur la table du président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop. D’après nos confrères, repris par Seneweb, suivant la procédure en la matière, Amadou Mame Diop va saisir le président de République, Bassirou Diomaye Faye, pour avis. Ensuite, poursuit la même source, « une session extraordinaire de l’Assemblée nationale va être convoquée pour examiner la proposition de loi que va porter un des présidents de groupe auteur de la proposition« . Une étape qui devrait déboucher sur l’adoption de la proposition de loi. Et pour cause, selon la même source, « tout le monde convient qu’il y a urgence à mettre à jour le règlement intérieur de l’Assemblée nationale… Les propositions de loi déposées il y a quelques semaines par Abdou Mbacké Dolly et Nafy Diallo, pour une révision du règlement intérieur, n’ont pas été prises en compte car elles n’ont pas respecté la procédure« .