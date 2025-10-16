Mia Guissé : Son premier album "Éclosion" vient couronner une carrière solo tonitruante

Setal.net

Elle a su inscrire son nom dans les annales de la musique sénégalaise, et son talent n'est plus à démontrer. Mia Guissé a emprunté une trajectoire musicale fulgurante qui la propulse constamment sur le devant de la scène. Après une série de singles accueillis avec un succès retentissant – de "La vie est belle" à "Lonkotina", en passant par les tubes "Idda" et "Gën Leen Paré" – la jeune chanteuse a consolidé sa place dans l'espace musical sénégalais.

​Ce jeudi 16 octobre marque une étape décisive dans sa carrière en solo avec la sortie tant attendue de son tout premier album. Intitulé "Éclosion", cet opus est composé de 13 morceaux, dont un featuring prometteur avec la diva Viviane Chidid Ndour. L'album est annoncé comme une véritable explosion sur la scène musicale sénégalaise, offrant une variété musicale "délirante" et des mélodies "à vous couper le souffle". Dans un teaser vidéo dévoilé ce lundi 13 octobre, Mia Guissé a décrit ce projet comme étant authentique et riche en sonorités, soulignant : "Le chemin a été long, mais le moment est enfin arrivé".

​De Tambacounda à l'étape de Dakar

​Née Aïssata Guissé à Tambacounda, Mia Guissé est une auteure-compositrice, interprète et styliste qui navigue avec aisance entre le mbalax, la musique acoustique, la folk-pop, l'afro-pop et l'afrobeat. Sa passion pour la musique est née dans l'enfance, où elle fredonnait les chansons pulaar de Baaba Maal. Encouragée par son père, qui lui a offert une guitare, elle a concilié sa passion et ses études, se produisant notamment sur scène lors de l’inauguration du foyer scolaire du lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda.

​Après l'obtention de son baccalauréat, la jeune femme se rend à Dakar pour l'université, mais ses rêves de musicienne prennent rapidement le dessus. Elle abandonne alors ses études pour se consacrer entièrement à la musique. Dans la capitale sénégalaise, Mia commence à se faire un nom et est repérée par Xuman et Keyti, deux figures du rap galsen, qui l'invitent à participer au projet du célèbre Journal Rappé (JT Rappé).

​L'aventure du duo et la renaissance solo

​C'est en 2015, au début de sa carrière, que Mia Guissé rencontre El Hadji Mbacké Guissé, alias Noface, avec qui elle devait également participer au Journal Rappé. Leur rencontre débouche sur une relation amoureuse, un mariage rapide, et la formation d'un duo musical marquant pour la scène sénégalaise. Ils signent notamment le tube "Reine Xol" en 2016, enregistré en hommage aux mères.

​En 2022, suite à son divorce, Mia Guissé fait le choix audacieux de poursuivre sa carrière en solo. Faisant preuve de courage et de persévérance, elle est rapidement devenue la nouvelle sensation de la scène musicale nationale. Sa voix "onctueuse", sa sensibilité thématique et son rythme "incontestable" lui confèrent une place unique.

​Ses titres post-rupture comme "Idda", "La Vie est Belle", "Gën Leen Paré", "Lonkotina" et "Gauche Droite" témoignent de sa richesse artistique, abordant des thèmes variés allant de la résilience et de l’optimisme à l’amour et aux controverses. Artiste polyvalente, à l'aise avec le Yéla, le rap et le marimba, Mia Guissé rend également hommage à l’héritage musical national. Malgré des critiques récurrentes sur ses tenues vestimentaires, l'artiste a affirmé sa détermination en choisissant de tout prendre positivement et de se concentrer sur l'avenir.

​Avec la sortie d' "Éclosion", Mia Guissé trace assurément les sillons d’une carrière solo qui s’annonce déjà époustouflante.



Jeudi 16 Octobre 2025 - 12:42



Setal People - 16/10/2025 - 0 Commentaire

