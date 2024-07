Mercato : l'OM refuse une offre de Crystal Palace pour Ismaïla Sarr

D'après les informations de Fabrizio Romano, l'OM a refusé une première offre de Crystal Palace pour Ismaïla Sarr. Mais les deux clubs restent en contact. Arrivé l'été dernier à l'Olympique de Marseille, en provenance de Watford, Ismaïla Sarr pourrait déjà faire ses valises cet été, à l'image d'Iliman Ndiaye, transféré à Everton. En effet, l'ailier sénégalais, qui ne s'est pas vraiment imposé à Marseille, est déjà annoncé partant et un club souhaite en profiter : Crystal Palace. D'après Fabrizio Romano, le club anglais souhaite recruter Ismaïla Sarr, et des discussions sont en cours. Toutefois, l'Olympique de Marseille a rejeté la première offre des Eagles, dont le montant n'a pas filtré. Le dialogue n'est pas rompu pour autant et les deux clubs négocient toujours pour trouver un terrain d'entente. Ismaïla Sarr, de son côté, veut retourner en Premier League. Une nouvelle proposition de Crystal Palace est donc nécessaire pour lui permettre de retraverser la Manche.