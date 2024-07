Médina: Bamba Fall dénonce une politisation des opérations de déguerpissement par le nouveau régime

Le maire de la Médina est remonté contre le nouveau régime. Selon Bamba Fall, le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko sont en train de politiser les opérations de déguerpissement. ‘’Ce dont il faut tenir compte, c'est que le gouvernement a joué au pyromane. Injonction du ministre de l'Intérieur qui a demandé aux maires, en tant que démembrements de l’État, d’accompagner les opérations de déguerpissement et le Premier ministre vient comme s'il n’en savait absolument rien’’,déplore l'édile sur RFM. Ainsi, l'ancien ministre conseiller de Macky Sall appelle à une riposte commune des maires de Dakar. ‘’Je pense que le maire de Dakar et les maires des différentes communes doivent se voir pour analyser la situation et ne pas tomber dans le piège du nouveau régime’’. Bamba Fall d’ajouter : ‘’Moi, à la Médina, quand ils me l’ont demandé, j'ai catégoriquement refusé parce que je ne vois pas le pourquoi. Quand je sollicite l'État pour désencombrement, ils ne répondent pas et qu'eux, un jour ils me disent que vous avez l'aide de l'armée et de la police pour des opérations de déguerpissement. J'ai refusé parce que je gère la situation et les ambulants ne dérangent pas à part quelques problèmes que je suis en train de régler amicalement. À la Médina, je n'accepterais pas des difficultés avec des ambulants à cause de ce nouveau régime’’.