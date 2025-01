Me Moussa Diop vilipende le régime : « Pire que Macky Sall »

Me Moussa Diop a décerné une note très négative au régime du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko. Ce, après 9 mois à la tête du pays. L’avocat n’y est pas allé par le dos de la cuillère pour vouer aux gémonies la gouvernance de ses anciens alliés dans le Yewwi. Et c’est dans les colonnes de l’Exclusif qu’il a craché ses vérités en d’attaquant au premier ministre. « Si le (Pm) pense que (je peux) lui poser problème, c’est son problème. S’il veut des moutons, moi je ne suis pas un mouton. (Il) n’est pas plus travailleur qu moi) », a-t-il lâché dans le journal. Après 9 mois à la tête du pays, nombreux sont ceux qui tirent sur Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko arguant qu’ils n’ont rien comme bilan. Toutefois, ils ont encore quatre années pour appâter les Sénégalais notamment les patriotes qui fondent beaucoup d’espoir sur eux.