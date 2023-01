Me Moussa Bocar Thiam à Sonko : « Le vrai peuple fera face »

Le ministre de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique n’a pas mâché ses mots pour répondre au leader du Pastef. Me Moussa Bocar Thiam a attendu d’être à Matam, lors d’un meeting d’investiture de leur candidat pour mettre en garde Ousmane Sonko. « Le peuple sénégalais, le vrai peuple, le peuple du Sénégal fera face. On fera face à Ousmane Sonko. Les jeunes de Macky Sall sont prêts pour faire face aux dérives de l’opposition« , a déclaré Me Moussa Bocar Thiam pour répondre au discours de « gatsa gatsa ». En effet, il convient de préciser que les responsables de Benno Bokk Yakaar dans le département de Matam ont fortement mobilisé ce week-end pour renouveler leur confiance au chef de l’Etat