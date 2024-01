Match contre le Cameroun : Des forfaits enregistrés par le Sénégal…

Youssouf Sabaly, Moussa Niakhaté et Abdallah Sima ne participeront pas à la rencontre d’aujourd’hui à 17 heures, qui se déroulera au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Il s’agit du match opposant les Lions Indomptables et les Lions de la Teranga, pour la 2e journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. « On a effectivement Youssouf Sabaly qui a repris la course, une très bonne nouvelle. L’infirmerie est en train de se vider. On fera le point avec Moussa Niakhaté (blessé à la cheville contre la Gambie) et Abdallah Sima, qui a une petite gêne au niveau des adducteurs« , a informé l’entraîneur de l’équipe nationale Aliou Cissé, lors de la conférence de presse d’avant-match. Il faut ajouter que l’absence du défenseur central, Cheikhou Kouyaté, est due à son départ de la sélection suite au rappel à Dieu de son père.