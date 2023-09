Match amical : « La défaite contre l’Algérie est une alerte », selon Aliou Cissé

Le sélectionneur de l’équipe du Sénégal Aliou Cissé a soutenu, mardi que la défaite contre l’Algérie (0-1) est « une alerte » qui va pousser l’équipe à continuer à travailler davantage avant d’aborder les prochaines échéances. « Nous ne sommes pas contents. Nous voulions gagner ce match au vu de l’historique des deux équipes. l’Algérie a mis un but sur un fait de jeu. Nous avons manqué d’efficacité. Mais la défaite va nous pousser à continuer le travail. C’est une alerte », a-t-il réagi en conférence de presse, après la défaite du Sénégal (0-1) contre l’Algérie au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. « C’est un coup d’arrêt pour le Sénégal qui n’avait plus perdu de match a domicile depuis neuf ans. C’est un cycle qui prend fin. Nous allons nous remettre au travail et essayer de reconstruire un nouveau cycle. Il faut avoir cette humilité de se remettre au travail et de rectifier dans l’efficacité », a insisté Cissé. Il a souligné le manque « d’efficacité » de son équipe qui, selon lui, a par moment créé de la « frustration ». Dans une autre mesure, le technicien sénégalais s’est réjoui de la qualité du jeu de son équipe. « C’est un match de très haut niveau avec un contenu positif. Nous avons certes manqué d’intensité à la fin, mais le contenu est parfait », a analysé l’entraîneur du Sénégal.