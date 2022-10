Marseille : trois personnes tuées par balle durant le week-end

Deux affaires distinctes ont mené à de nouvelles morts dans la deuxième ville de France. Les deux enquêtes ont été confiées à la police judiciaire de la ville. Trois hommes ont été tués par balle durant le week-end des 1er et 2 octobre dans le quartier de la Belle-de-Mai (3e arrondissement) et deux autres ont été blessés légèrement, annonce une source policière au Figaro, confirmant des informations de La Provence . Deux hommes d'une trentaine d'années sont décédés dimanche en fin de soirée à l'hôpital où ils avaient été transportés peu après avoir été touchés vers 21 heures par des balles, a indiqué à l'AFP une source proche de l'enquête. «Des individus dans une voiture ont fait feu sur les deux hommes à pied boulevard Bouès», a expliqué cette source. Les marins-pompiers de Marseille avaient emmené à l'hôpital les deux victimes ayant chacune un pronostic vital engagé. Il s'agit de deux décès supplémentaires après des tirs durant le week-end dans la deuxième ville de France, où de nombreux quartiers sont touchés par des assassinats liés au trafic de drogue.17 tirs de Kalachnikov Samedi, «deux personnes sur un scooter (ont) fait feu sur un individu à pied», un homme de 21 ans, avenue Camille Pelletan, toujours dans le 3e arrondissement de Marseille. Le jeune homme visé «est décédé quelques instants après», avait précisé la même source selon laquelle l'attaque a également fait deux «blessés légers». Vers 23h20, les deux personnes en scooter ont tiré à 17 reprises avec une Kalachnikov en direction de la victime, connue des services de police «pour de petits délits n'ayant rien à voir» avec des faits de cette ampleur, avait ajouté une source proche de l'enquête, indiquant que l'homme tué avait été touché par deux balles, au thorax et au niveau des hanches. La victime avait cherché à trouver refuge dans un bar proche, où deux hommes d'une vingtaine et d'une trentaine d'années, attablés en terrasse, ont reçu pour l'un une balle, pour l'autre un éclat. «Ils se sont présentés d'eux-mêmes à l'hôpital, où ils ont été soignés avant d'en sortir» dans la nuit, a expliqué la source. Les deux enquêtes ont été confiées à la police judiciaire. Aucune précision n'a été donnée sur les motifs des deux affaires.