Marseille : suspendu par la FIFA, Pape Gueye annonce la date de son retour à la compétition

Absent depuis le mois août, le milieu de terrain Sénégalais Pape Gueye a annoncé la date de son retour en compétition, après la rencontre de l’Europa League contre AEK Athènes. Pape Gueye n’a pas encore disputé le moindre match avec Marseille cette saison, en raison de sa suspension de 4 mois, suite à sa rupture de contrat avec Watford à l’été 2020, pour s’engager avec Marseille. Le Sénégalais, qui a été condamné par le Tribunal arbitral du sport, a écopé en plus de sa sanction sportive, d’une amende de 2,5 millions d’euros. Présent lors de la rencontre d’Europa League entre Marseille et AEK Athènes, le joueur de 24 ans a dévoilé en coulisse la date de son retour à la compétition. Pape Gueye a confirmé son retour, qui est prévue le week-end du 9 et 10 décembre à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1 face à Lorient. Une bonne nouvelle donc pour Gennaro Gattuso et Aliou Cissé, qui pourront compter sur un renfort de taille en vue des prochaines échéances du Sénégal et de Marseille.