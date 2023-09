Marseille : images vidéo choquantes, deux hommes tués en pleine rue

Deux individus ont été tués par balles et un troisième blessé jeudi soir dans une nouvelle fusillade survenue dans le quartier des Chutes-Lavie, dans le nord de Marseille. Si le lien entre ces deux nouveaux meurtres et le trafic de drogue qui gangrène la cité phocéenne reste à prouver, une enquête a été ouverte pour assassinats et tentative d'assassinat en bande organisée, a indiqué le parquet vendredi. https://twitter.com/Bruno_Attal_/status/1707488710894157888 https://www.dailymotion.com/video/x8oemz4