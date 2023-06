Marche F24 interdite à Thiès : les responsables ruent dans les brancards

La marche de F 24 a été interdite à Thiès. L’autorité invoque les risques de troubles à l’ordre public et l’indisponibilité des forces d’accompagnement sécuritaire. C’est ce qui est ressortie de la note du préfet du département de Thiès, Moussa Diagne. Rappelons qu’une marche pacifique de la plateforme F24 de Thiès/Département devait se tenir ce vendredi 09 juin 2023, de 16 heures à 19 heures, sur l’itinéraire « Gare routière – avenue Caen – Place de France (Promenade des Thiessois). En lieu et place, un point de presse a été tenu. Le coordonnateur départemental de la plateforme F24 à Thiès, Saliou Ndiaye, a fait remarquer « qu’il s’agit ici de motifs fallacieux qui violent les dispositions élémentaires de la constitution ». Selon ce dernier, l’Etat du Sénégal continue dangereusement de restreindre les libertés individuelles et collectives des Sénégalais. Les responsables de F24/Thiès dénoncent vigoureusement des « pratiques d’une autre époque qui attirent des violences inutiles et évitables ».