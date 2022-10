“Mangez vos morts”: le tweet choc de la députée LFI Danièle Obono fait polémique

“Mangez vos morts”: un tweet de la députée LFI Danièle Obono, dénonçant l’instrumentalisation de la lutte des femmes en Iran, fait polémique sur les réseaux sociaux. L'utilisation de cette expression choc ne passe pas auprès de ses opposants, qui estiment malvenu son emploi par une élue de la République. Le tweet de la députée visait les évènements survenus dimanche lors de la manifestation condamnant la répression en Iran suite à la mort de la jeune Mahsa Amini. Des milliers de personnes ont ainsi défilé à Paris, dont plusieurs personnalités de gauche, telles que le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, la députée écologiste Sandrine Rousseau et l’eurodéputée LFI (gauche radicale) Manon Aubry ont pris la parole, couverts par des sifflets de la part d’une diaspora iranienne connue pour sa diversité politique. Divergences d'opinion sur le port du voile Selon ses détracteurs, Sandrine Rousseau aurait été hué en raison d’anciens propos sur le voile, qu’elle avait qualifié de potentiel “embellissement” en 2021 sur le plateau de LCP. Interrogée sur France Inter ce lundi matin, l’écologiste néo-féministe a affirmé que toutes les femmes avaient été sifflées. “Ce qui s’est passé hier, c’est que les trois femmes de gauche qui ont parlé, Manon Aubry mais aussi Laurence Rossignol et moi-même, avons été sifflées”, a assuré Sandrine Rousseau, qui s’interroge: “Pourquoi dans une manifestation, qui est une manifestation de soutien aux femmes, les femmes sont-elles sifflées?”. Laurence Rossignol, sénatrice de l’Oise et présidente de l’Assemblée des Femmes (PS), a cependant contredit avoir fait l’objet de sifflets. Le tweet serait donc une attaque directe envers ceux ayant proféré ces sifflements lors de la manifestation. Selon TF1 Info, il s’agirait également d'une critique envers les “socialistes qui ne partagent pas la vision d’EELV ou LFI sur le port du voile, et estiment impossible de défendre les Iraniennes qui se battent contre le port du voile sans considérer qu’en toutes circonstances et partout dans le monde y compris en France, il est un outil de domination qui ne peut pas être porté par choix délibéré et éclairé.” Des tweets de Laurence Rossignol ou de Lamia El Araje, porte-parole du PS, désapprouvent par ailleurs la tolérance que porte l’écologiste vis-à-vis du voile: “Ce ne sont pas des femmes qui ont été sifflées, mais des groupes politiques qui considèrent le voile comme une ‘liberté’ des femmes. Ce que nous disent les Iraniennes, c’est que ce n’est pas une liberté.”