Manchester United veut jouer un sale coup au PSG, le Bayern Munich vise 3 stars pour se relancer

Manchester United fonce sur une cible du PSG, le Bayern Munich lance les grandes manœuvres sur le mercato et l’Angleterre apprécie les premiers choix forts de Mauricio Pochettino à Chelsea, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Manchester United entre dans la danse pour Ugarte

Un homme est décidément très courtisé ces derniers jours, c’est Manuel Ugarte, le milieu de terrain du Sporting. Alors que Chelsea et le Paris Saint-Germain lui font une cour assidue, l’Uruguayen voit désormais «Manchester United entrer dans la danse» pour le recruter à prix d’or comme l’annonce A Bola sur sa Une ! Les Red Devils ont ciblé le milieu de terrain pour renforcer ce secteur de jeu, le joueur rêve de jouer en Premier League. Manchester United veut coiffer tout le monde au poteau et notamment le PSG qui a fait du joueur une priorité et semble prêt à faire sauter sa clause libératoire de 60 M€ ! Mais selon Record, Chelsea a une longueur d’avance dans ce dossier puisque «Ugarte a rencontré les dirigeants des Blues hier. Sauf que Chelsea offre moins de la moitié du salaire que le PSG propose.» Le club de la capitale française a donc des arguments à faire valoir !



Les plans de Rummenigge pour le Bayern

En Allemagne, la révolution a commencé au Bayern Munich ! Après le départ forcé d’Oliver Kahn, c’est Karl-Heinz Rummenigge qui revient aux manettes après deux ans de retraite. Comme le résume l’Abendzeitung de Munich dans ses pages intérieures, c’est «retour vers le futur» pour le club bavarois. Et le dirigeant a un plan : donner les moyens à Thomas Tuchel de remporter une nouvelle Ligue des Champions d’ici 2025. Et pour cela, trois stars sont visées pour ce mercato estival. Le tabloïd rapporte que Declan Rice est ciblé, tout comme Dušan Vlahović et enfin Raphaël Guerreiro, qui a été laissé libre par le Borussia Dortmund ! Un début de renouvellement d’effectif avant les grandes manœuvres où Tuchel aura la main sur le recrutement précise le quotidien. De son côté, Bild revient sur l’éviction d’Oliver Kahn et apparemment ça a clashé fort entre Rummenigge et l’ancien gardien de but.

Pochettino tranche déjà dans le vif

En Angleterre, l’officialisation de l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc de Chelsea commence à faire des émules ! Et le technicien argentin va trancher dans le vif car comme l’annonce le Daily Mail, «Pochettino se montre impitoyable alors que 15 joueurs se dirigent vers la sortie». Et le premier sur la liste, c’est João Félix, qui ne sera pas conservé par les Blues après avoir été prêté par l’Atlético de Madrid car «Pochettino ne veut pas de lui». Une information qui fait les gros titres outre-Manche comme sur la couverture du Daily Star qui titre «Ciao Félix» ! «Le nouveau patron de Chelsea dit à la star prêtée de rentrer chez elle, Stamford Bridge commence à se vider.» Même chose en Une du Daily Express qui estime que «la première victime des Blues est João Félix» ! Bref, Pochettino sait ce qu’il veut et ne va pas prendre de gants pour arriver à ses fins…