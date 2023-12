Manchester United lâche 100M€ pour le successeur de Casemiro, le casse-tête Toni Kroos enflamme Madrid

Manchester United piste un crack de Benfica pour remplacer Casemiro, le Real Madrid tremble pour Toni Kroos, le duel CR7-KB9 agite la presse saoudienne, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Nouveau jackpot en vue pour le SL Benfica Loin d’avoir justifié l’investissement consenti, Casemiro se voit indiquer la porte de sortie par Manchester United. Comme le rapporte Record, son successeur a été trouvé du côté du SL Benfica. Il s’agit de João Neves, la dernière pépite des Lisboètes. Le crack de 19 ans est rapidement devenu incontournable, à tel point qu’il a aussi été sélectionné par Roberto Martinez avec le Portugal. Pour se l’offrir, il faudra au moins se rapprocher des 120M€ de sa clause libératoire. Le quotidien portugais évoque une offre des Red Devils de l’ordre de 100M€. Le SL Benfica ne semble pas vendeur et le contrat de son joyau court jusqu’en 2028. Suspens total pour Toni Kroos A 33 ans, Toni Kroos est toujours aussi important pour le Real Madrid, malgré l’émergence des jeunes. En fin de contrat, le milieu de terrain entretient toujours le suspens sur son avenir, comme l’explique le journal Marca dans ses pages intérieures. L’ancien du Bayern Munich reste fidèle à sa ligne de conduite : partir au sommet. Si le Real Madrid ne comptait plus sur lui, il n’hésiterait pas à prendre sa retraite avec un retour en équipe nationale pour disputer la Coupe d’Europe en guise de cerise sur le gâteau. A Madrid, tout le monde espère une prolongation de l’Allemand, mais la politique des trentenaires, qui pousse le club à ne proposer qu’un an de plus, pourrait poser problème.