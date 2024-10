Manchester United connaît son prochain coach, le Real Madrid accélère sur une star

Erik ten Hag est sur la sellette et Thomas Tuchel tient la corde pour lui succéder, le Real Madrid a fait de Trent Alexander-Arnold sa priorité et le conflit entre le club et les sélections, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Thomas Tuchel à Manchester United, ça se précise Manchester United est 14ème de Premier League et réalise le pire début de saison de son histoire. Logiquement, Erik ten Hag est pointé du doigt et on pourrait vite voir un autre coach débarquer. Le Manchester Evening News nous explique sur sa Une que Thomas Tuchel, l’ancien entraîneur du PSG, est la priorité en cas de départ du technicien néerlandais. Même info du côté du Mirror qui précise également qu’une réunion devrait avoir lieu dans la journée pour trancher sur l’avenir de Ten Hag. De son côté, le coach mancunien est convaincu qu’il a les solutions pour inverser la tendance et veut rester en Angleterre. Reste à savoir si sa direction le suivra… Trent Alexander-Arnold pour succéder à Dani Carvajal Samedi dernier, le Real Madrid a perdu Dani Carvajal, son capitaine, sur blessure. Le problème pour Carlo Ancelotti c’est que le défenseur droit sera éloigné des terrains pour une année complète, vu la gravité du pépin physique. Des options existent en interne pour lui succéder, notamment Lucas Vázquez, Ferland Mendy, Eder Militao ou encore Federico Valverde, comme l’explique Marca. Pour autant, le Real Madrid ne veut pas passer à côté de l’opportunité Trent Alexander-Arnold qui arrive au terme de son contrat avec Liverpool en juin prochain. Le quotidien madrilène révèle aujourd’hui que l’international anglais est l’une des priorités de la Maison Blanche. La tension monte entre les clubs et les sélections Si Kylian Mbappé est toujours un sujet qui tend autant en équipe de France, il n’est pas le seul. Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur les relations délicates entre les clubs et les sélections. La non-venue du capitaine des Bleus sur ce rassemblement d’octobre est un nouveau point de bascule, d’autant plus qu’il pourrait bien ne pas être le seul. Chelsea aussi est un club qui insiste pour conserver le plus possible ses joueurs et c’est une nouvelle fois le cas avec Wesley Fofana que les Blues espèrent toujours rapatrier, comme ils l’ont déjà fait en septembre dernier. Didier Deschamps, pendant ce temps, maintient que les clubs ont le pouvoir même si cette suite de décisions est loin de l’arranger.