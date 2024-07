Manchester City fixe un prix pour Julian Alvarez, le Real Madrid s’intéresse à un défenseur inattendu

Manchester City donne le prix de Julian Alvarez, le Real Madrid fonce sur un joueur inattendu, les Jeux Olympiques débutent pour l’équipe de France, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Le prix de Julian Alvarez est connu Il y en a un qui risque de plier bagage à Manchester City, c’est Julian Alvarez. En effet, selon Sport, 'l’araignée’ voudrait être titulaire la saison prochaine. Chose que Guardiola ne peut pas lui garantir. L’arrivée récente de Savinho ajoute un élément offensif supplémentaire et pour quatre places dans le onze, le coach espagnol a le choix entre huit joueurs. Julian Alvarez pourrait donc logiquement partir. Et The Athletic affirme que Manchester City a déjà fixé un prix de départ pour l’Argentin. Le montant attendu est de 70 millions d’euros, plus 20 millions d’euros de bonus. Le Real Madrid cible Mats Hummels Le Real Madrid est intéressé par la signature de Mats Hummels, qui est libre de tout contrat cet été. Après l’échec Leny Yoro, le Real Madrid cherche un nouveau défenseur central. Annoncé avec insistance du côté de Bologne, Hummels a stoppé les discussions avec le club italien suite à l’intérêt du Real Madrid. David Alaba est toujours blessé au genou et ne reviendra au minimum qu’en novembre. Et selon La Gazzetta Dello Sport, le Real est sur la piste d’un joueur libre de tout contrat pour combler numériquement l’absence de l’Autrichien. Ne reste plus qu’à connaître la position du joueur, lui qui a disputé son dernier match avec Dortmund contre le Real Madrid à Wembley lors de la finale de la Ligue des Champions début juin. Les débuts olympiques « Bleus Olympiques », titre le journal L’Équipe ce matin. Si la cérémonie des Jeux Olympiques a lieu ce vendredi, le coup d’envoi pour la délégation française, c’est aujourd’hui. D’abord avec le rugby à 7 à 16h contre les États-Unis puis à 21h pour l’équipe française de foot, face au même adversaire, les États-Unis. « Et si ces Bleus nous faisaient vibrer », titre Le Parisien dans ses pages intérieures. Loin du fiasco de Tokyo il y a trois ans, ce groupe a de bons arguments pour espérer aller loin. Surtout, avec un trio très efficace sur le front de l’attaque : Olise en position de numéro 10, alimentant les ballons pour Jean-Philippe Mateta et Alexandre Lacazette.