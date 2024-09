Mamoudou Ibra Kane sur les accidents et les naufrages : "Le pouvoir est comme sans solution. L'espoir suscité par le duo Diomaye-Sonko s'amenuise"

Le changement de régime ne semble pas avoir d'effets sur l'émigration clandestine. Les jeunes continuent de prendre la mer, avec son lot de drames. Sur les routes, également, la recrudescence des accidents est inquiétante. Pour l'opposant Mamoudou Ibra Kane, le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko n'ont toujours pas trouvé la formule pour régler ces problèmes. "Impuissance inquiétante de l'Etat face aux morts sur les routes et dans les mers. Le pouvoir est comme sans SOLUTION. L'espoir suscité par le duo Diomaye-Sonko s'amenuise. Le régime Pastef est rattrapé par ses promesses et la dure réalité. Le populisme a des limites", publie-t-il sur le réseau social X. Le leader du mouvement citoyen "Demain c'est maintenant" fait également un crochet sur l'interdiction de sortie du terroir de certains pontes de l'ancien régime, notamment Abdoulaye seydou Sow, empêché de voyager avec l'équipe du Sénégal. "Le gouvernement devrait avoir mieux à faire devant la catastrophe des accidents et des naufrages que de verser dans des interdictions de sortie du territoire et des arrestations tous azimuts d'opposants sur des bases spécieuses", ajoute-t-il.