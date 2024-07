Mamoudou Ibra Kane prédit un avenir sombre pour les nouvelles autorités et appelle à un « grand rassemblement »

Mamoudou Ibra Kane, ancien journaliste et actuel président du mouvement politique « Demain c’est maintenant », critique sévèrement le nouveau gouvernement sénégalais. Lors de l’élection présidentielle du 24 mars 2024, il avait soutenu Amadou Ba, qui a recueilli 36 % des suffrages et a été éliminé dès le premier tour. Mamoudou Ibra Kane prédit un avenir sombre pour le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Invité à la radio RFM ce mardi 23 juillet 2024, Mamoudou Ibra Kane a mis en garde contre la politique de continuité adoptée par le gouvernement actuel. Selon lui, « ce qu’ils sont en train de faire, c’est tout simplement de la continuité. Ils sont en train de faire tout ce contre quoi ils se battaient, c’est-à-dire tout ce qui a provoqué des catastrophes dans ce pays, humainement et économiquement. Effectivement, quand on regarde leurs actions, cela ressemble à du je-m’en-foutisme. Non seulement ils n’ont pas mis en œuvre la rupture pour laquelle ils ont été élus, mais ils sont en train de faire ce que l’on appelle le clonage. Ils sont en train de cloner les pratiques qui se faisaient sous le régime d’Abdoulaye Wade ainsi que les pratiques qui se faisaient sous le régime de Macky Sall. Si c’est une continuité des bonnes pratiques des anciens régimes, cela est une bonne chose. Mais si c’est une continuité qui va à l’encontre des raisons pour lesquelles ils ont été élus, cela risque d’avoir un effet très négatif. Les Sénégalais qui les avaient élus sont en train de les observer. Il ne faut pas qu’ils oublient qu’ils ne disposent que d’un seul mandat et que les Sénégalais qui les ont élus peuvent les sanctionner très sévèrement. » Mamoudou Ibra Kane avertit également que cette politique risque de provoquer une révolte populaire dans les trois prochains mois. Il explique que « ce qui se passe actuellement au Sénégal risque de mener à une fronde ou à des moments très sombres où les populations vont nécessairement se retourner contre le pouvoir actuel ». Il donne rendez-vous aux Sénégalais au sixième mois du mandat de Faye et Sonko, prévoyant des troubles importants. Mamoudou Ibra Kane souligne que « quand on gère un pouvoir, on doit également observer la réaction des populations. Regardez ce qui s’est passé ces derniers jours au Kenya et dans d’autres pays. Prendre des décisions lourdes de conséquences sur une population peut coûter très cher. Si vous êtes élu et que vous pensez que vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez, je dis que c’est une erreur. Si le pouvoir ne fait pas attention, non seulement leur état de grâce est terminé, mais s’ils ne font pas attention également dans les trois mois à venir, c’est-à-dire au moment où ils vont boucler leurs six mois au pouvoir, cela risque de chauffer énormément pour eux. » Mamoudou Ibra Kane appelle les Sénégalais à organiser un grand rassemblement pour exiger l’arrêt des décisions injustes prises par le gouvernement. Il lance un appel à l’opposition et à la société civile, incluant syndicats, patronats, jeunes et femmes, pour qu’ils se mobilisent ensemble. « Je profite de l’occasion pour lancer un appel à l’opposition et à la société civile, qu’il s’agisse des syndicats, des patronats, des jeunes, car les jeunes continuent d’émigrer, et des femmes, car leurs difficultés continuent. Qu’ils se mettent tous ensemble pour organiser un grand rassemblement, pour faire face au gouvernement et leur demander d’arrêter certaines décisions injustes qu’ils sont en train de prendre. La démocratie, ce n’est pas seulement parce qu’on t’a élu que tu as le droit de faire ce que tu veux. Non, la démocratie est aussi contrôlée par les citoyens. »