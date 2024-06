Mamoudou Ibra Kane demande aux autorités d’aller plus loin en baissant les prix de ces trois produits de consommation

Mamoudou Ibra Kane, journaliste devenu politicien et fondateur du mouvement « Demain c’est maintenant », a exprimé sa satisfaction suite à la décision des nouvelles autorités de baisser les prix de certains produits de première nécessité. Ancien soutien d’Amadou Ba, candidat de l’ancien régime de Macky Sall lors de la présidentielle de 2024, Kane a publié un message sur le réseau social X le 13 juin 2024 pour saluer cette initiative. Dans son message, il a souligné que cette décision, annoncée le 13 juin 2024, concernait plusieurs produits essentiels comme le sucre, l’huile, le riz et le ciment. Kane a salué « à sa juste valeur la décision du Gouvernement de baisser les prix des denrées (riz, sucre, huile, pain) ». Toutefois, en tant que proposan, Kane a exprimé des réserves sur la suffisance de cette mesure. Il a mentionné qu’il fallait prendre d’autres décisions pour réduire le coût de la connexion Internet et du logement, entre autres. Selon lui, cette « mesure louable » est nécessaire mais « insuffisante ». Il a ajouté que l’effectivité de cette mesure sur l’ensemble du territoire reste un défi, et a souligné l’importance de s’attaquer aussi à des problèmes tels que « l’électricité, l’internet, le logement ». Le nouveau gouvernement sénégalais a annoncé lors d’une conférence de presse le 13 juin une série de mesures économiques visant à alléger la charge financière des ménages. Ces initiatives, en plus de toucher des produits de grande consommation, comprennent des efforts pour améliorer l’accès au logement pour les citoyens.