Mamoudou Ibra Kane à Ousmane Sonko : "On ne gouverne pas pour les réseaux sociaux"

Face au tollé provoqué par la nomination de Aoua Bocar Ly Tall au Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) par Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko a volé à son secours lors d'un live, ce dimanche soir. Mais sa sortie a attiré les critiques de l'opposant Mamoudou Ibra Kane. Selon le leader de "Demain c'est maintenant", les nouvelles autorités devraient se réserver de se justifier à la moindre polémique sur les réseaux sociaux. "Au sujet des critiques contre certaines nominations, le problème est moins les oukases via les réseaux sociaux des militants de Pastef que la propension des autorités de l'Etat à vouloir justifier les décisions du Président à la moindre bronca. On ne gouverne pas pour les réseaux sociaux", dit-il. Pour lui, les nominations ne devraient se baser que sur la compétence, peu importe l'affiliation. "La solution est celle proposée par 'Demain c'est maintenant' : co-construction. C'est elle qui permet de dépasser les clivages et de co-construire avec tous les citoyens sans distinction de race, d'ethnie, de région ou de parti. Quant au CNRA, il doit céder la place à la HARCA (code de la presse)", termine le journaliste.