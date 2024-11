Mamoudou I Kane : « Le Pm Sonko parle-t-il plus qu’il ne travaille… »

Mamoudou Ibra Kane s’est fendu d’un tweet (X), ce lundi, pour se demande si le premier ministre Ousmane Sonko parle plus qu’il ne travaille ou travaille-t-il plus qu’il ne parle. « La 1ère semaine de campagne est bouclée. La 2ème s’ouvre en attendant la 3ème. Question : le Pm Sonko parle-t-il plus qu’il ne travaille ou travaille-t-il plus qu’il ne parle ? Le chef de file de Pastef connaît la réponse. Nous la connaissons aussi. Paroles, paroles, paroles…« , a notamment déclaré le leader de « Demain, c’est maintenant ».