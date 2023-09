Mame Boye Diao dans la ligne de mire des aperistes

Le maire de kolda, désormais ex-Dg de la Caisse de Dépôts et Consignations (CDC) et candidat déclaré à la présidentielle de 2024 doit surveiller ses arrières. De sources sûres, certains apéristes cherchent à le ramener à renoncer à sa candidature par des moyens peu légaux. En clair, il s’agirait de lui mettre des dossiers sur la table et le contraindre à se rendre. C’est à dire faire allégeance à Amadou BA. Ça commence d’ailleurs. Dès sa déclaration de candidature mardi dernier, Mame Boye DIAO a été dégommé de la tête de la CDC puis interdit d’entrer au stade Abdoulaye Wade où les Lions livraient un match de prestige contre les Fennecs d’Algérie. Le pire n’est-t-il pas à craindre pour le maire de Kolda ? A noter que le nouveau patron de la LONASE est un jeune responsable de Kolda. Une promotion qui a pour but évident de barrer la route à Mame Boye DIAO connu pour ses œuvres sociales dans son terroir. Affaire à suivre.