Mamadou Niang ouvre la porte à un retour à l’OM

Mamadou Niang se verrait bien revenir à l’OM. L’ancien attaquant passé par le club entre 2005 et 2010 (100 buts en 227 matchs toutes compétitions confondues) a ouvert la porte à un retour. Invité ce vendredi de l’émission J-1 sur Canal+ Sport Afrique, celui qui a également porté à 59 reprises le maillot de la sélection sénégalaise (20 réalisations) a été interrogé à ce sujet par Souleymane Diawara. Il se verrait bien devenir entraîneur des attaquants. «Pourquoi pas, on en discute, reconnaît Niang. Je suis proche du président Longoria, de son bras assistant Pedro (Iriondo), on échange souvent. Pour l’instant ce n’est pas d’actualité mais pourquoi pas dans un futur proche. On se rencontre souvent à Marseille, même déjeuner ensemble et évoquer quelques sujets. Il a l’intention de faire revenir pas mal de joueurs au sein du club donc pourquoi pas dans un avenir proche» assure-t-il. Un retour de l’ancienne idole du Vélodrome ferait sans doute très plaisir aux supporters marseillais. avec foot mercato